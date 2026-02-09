Colombia despliega 126.000 militares para garantizar seguridad de elecciones legislativas

El comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, afirmó que el operativo contará con vehículos blindados, aeronaves, drones y medios fluviales y navales, con el fin de asegurar que los colombianos puedan acudir a las urnas "en condiciones libres, seguras y transparentes".

Para reforzar el despliegue operacional, se prorrogó el servicio militar de 22.075 soldados e infantes de marina que estaban próximos a terminar su incorporación, con el fin de mantenerlos activos durante el periodo electoral.

Por su parte, el jefe de Estado Mayor Conjunto, el almirante Harry Ernesto Reyna, informó que el operativo hace parte del denominado 'Plan Democracia', una estrategia para la que el Gobierno destinó 150.220 millones de pesos (unos 40 millones de dólares) para custodiar los comicios en todo el territorio nacional.

Según explicó el alto mando, el presupuesto garantizará el cubrimiento logístico de 5.660 puestos de votación en todo el territorio nacional, incluida la zona insular.

El 8 de marzo, además de la elección del Senado y la Cámara de Representantes, se celebrarán tres consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales: la 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación' (centro), 'La gran consulta por Colombia' (derecha) y el 'Frente por la vida' (izquierda), organizadas por la Registraduría Nacional.

De esas consultas saldrán tres aspirantes que competirán en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, cuando, en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría requerida, se llegue a una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.

Sin embargo, ninguno de los tres aspirantes que actualmente lideran la intención de voto participará en esos mecanismos.

Una encuesta de la firma AtlasIntel publicada este fin de semana por la revista Semana sitúa en los primeros lugares al abogado Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, seguidos por el exgobernador Sergio Fajardo.

En la consulta de derecha participarán nueve aspirantes, entre ellos la senadora Paloma Valencia, mientras que en la de centro se medirán la exalcaldesa Claudia López y el exdefensor del Pueblo Leonardo Huerta.

La consulta de izquierda quedó marcada por la exclusión de Cepeda por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la decisión del exsenador Roy Barreras de mantenerse en competencia.

Las Fuerzas Militares indicaron que, paralelamente al dispositivo electoral, continuarán las operaciones sostenidas contra los grupos armados organizados y estructuras criminales que afectan la seguridad del país.