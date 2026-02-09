Israel aumentará el control sobre Cisjodania ocupada

Cisjordania, que Israel ocupa desde 1967, constituye la mayoría del territorio de un potencial Estado para los palestinos, pero la derecha israelí tiene como objetivo aumentar la presencia de colonos en esta tierra.

“El gabinete de seguridad aprobó hoy una serie de decisiones (...) que cambian fundamentalmente la realidad jurídica y civil en Judea y Samaria”, un término bíblico utilizado por la extrema derecha israelí y por personalidades ultrareligiosas para referirse a Cisjordania.

Las medidas fueron anunciadas por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso, y por el ministro de Defensa, Israel Katz.

Contenido de la reforma

Esta reforma incluye la eliminación de regulaciones vigentes desde hace décadas que prohíben a personas judías comprar tierras en Cisjordania, según un comunicado conjunto.

Smotrich afirmó que esta medida tiene como objetivo “enterrar la idea de un Estado palestino”.

Entre las medidas anunciadas está la transferencia de la autoridad sobre los permisos de construcción para los asentamientos en partes de ciudades palestinas, incluida Hebrón, de los organismos municipales de la Autoridad Palestina a Israel.

Reacción desde Ramala

En Ramala, sede de la presidencia Palestina -que ejerce una administración limitada en algunas zonas discontinuas - condenó el anuncio como un intento de “anexar la Cisjordania ocupada”.

Para la presidencia Palestina, esta decisión refleja “un intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.

Hasta ahora, cualquier cambio en las construcciones de la comunidad judía requería la aprobación tanto del municipio local y de las autoridades israelíes, reportó Times of Israel.

Estas nuevas disposiciones establecen que sólo se requerirá la autorización de Israel.

Netanyahu visita a Trump

El anuncio se produce pocos días antes de la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump, que se opone a la anexión de Cisjordania.

Excluyendo Jerusalén Este, ocupado y anexado por Israel, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania, considerados ilegales, según el derecho internacional.

En este territorio viven cerca de tres millones de palestinos. La ONU reportó que la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2017, cuando Naciones Unidas comenzó a recopilar estos datos.