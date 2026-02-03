Israelí Netanyahu recibe a enviado especial de Trump con la tensión con Irán de fondo

Esta nueva visita a Israel del emisario del presidente estadounidense Donald Trump tiene lugar antes de las conversaciones previstas esta semana entre Estados Unidos e Irán, enemigo jurado de Israel.

Una fuente árabe al tanto de estas negociaciones indicó que “probablemente” se realizarán en Turquía el viernes. Egipto, Catar, Omán y Turquía ejercen de intermediarios.

La visita de Steve Witkoff es la segunda a Israel en cerca de diez días.

Los medios israelíes informaron que el enviado estadounidense, que viajó el 24 de enero acompañado por el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner, había presionado a Israel para que reabriera rápidamente el paso de Rafah.

El responsable israelí que confirmó el encuentro con Netanyahu no ofreció más detalles.