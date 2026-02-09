ONU y OEA muestran su apoyo al Gobierno interino durante el proceso de transición en Haití

"La Binuh alienta a todas las partes interesadas a apoyar al Gobierno de transición de Haití. Exhorta a las partes interesadas nacionales a unirse en torno a los objetivos comunes de combatir la inseguridad y acelerar los preparativos electorales", indicó en un comunicado la oficina de la ONU.

Además, reiteró "su compromiso de brindar pleno apoyo al Gobierno interino para el logro de estos objetivos", al tiempo que subrayó "la importancia del diálogo para apoyar el proceso político y restablecer las instituciones democráticas".

Esta declaración se produce después de que el sábado pasado, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) haitiano cesó en sus funciones y traspasó el mando del Poder Ejecutivo al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

El CPT concluyó su mandato sin realizar elecciones generales para elegir las autoridades que deberían asumir el pasado 7 de febrero el mando en el país, tal y como establecían parte de las responsabilidades del organismo, y ahora está previsto que los comicios se celebren el próximo mes de agosto.

Así, también la OEA reafirmó "su compromiso de apoyar al pueblo de la República de Haití en la siguiente fase de su transición nacional hacia un gobierno electo, bajo condiciones de mayor seguridad".

"Los avances en materia de seguridad siguen siendo fundamentales para el camino de Haití hacia el futuro. No se puede permitir que los líderes de las pandillas y quienes los apoyan socaven la estabilidad y la seguridad nacionales de Haití", precisó el organismo en un comunicado, remarcando la necesidad del "despliegue oportuno y eficaz de la Fuerza de Supresión de Pandillas", bajo mandato de la ONU, para el "restablecimiento de la seguridad".

El organismo regional reconoció que, en conformidad con la Constitución de Haití, Fils-Aimé y su gabinete encabezarán el "breve, focalizado y claramente orientado período interino".

"Este periodo interino se centrará en mejorar el entorno de seguridad y en avanzar en los preparativos para la celebración de elecciones nacionales, de acuerdo con el calendario publicado", agregó la nota.

Haití vive una crisis política y social severa, y según la Binuh casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.