Albanese y Herzog asisten a una ceremonia por las víctimas del atentado de Bondi en Sídney

Albanese y Herzog asistieron al acto en la sinagoga de Chabad de Bondi, en un suburbio de Sídney, en el segundo día de la visita del presidente israelí a Australia, invitado por el primer ministro australiano como gesto hacia la comunidad judía en el país oceánico tras el atentado con 16 fallecidos, entre ellos uno de los autores.

"Lo que vimos en Bondi, el acto espeluznante de odio ciego, odio a los judíos, odio a los valores australianos, simplemente no tiene cabida en este país", dijo Herzog en el acto conmemorativo, celebrado cerca del lugar del atentado.

La estancia de Herzog ha alentado protestas en favor de Palestina en varias ciudades de Australia, las cuales dejaron el lunes un saldo de 27 detenidos, algunos acusados de agredir a policías, mientras otros fueron atendidos por los servicios de emergencia tras enfrentamientos entre manifestantes y agentes.

Si bien el lunes fueron protestas con miles de personas, este martes se registraron unos centenares en Sídney, en una convocatoria contra la "brutalidad" policial, según anunció el Grupo de Acción Palestina de Australia.

Durante su discurso, Herzog calificó de "héroes" a las 15 personas asesinadas durante una celebración de la festividad judía de Janucá a manos de dos hombres armados, un padre y su hijo, que la Policía cree que actuaron inspirados por el Estado Islámico.

Herzog agradeció a Albanese las medidas tomadas contra el antisemitismo tras el atentado, entre ellas el establecimiento de una comisión independiente que investiga la actuación de las autoridades antes y después del ataque.

El lunes, en declaraciones a la prensa, Albanese subrayó que los atacantes, uno de ellos abatido por la Policía y el otro detenido a la espera del juicio, actuaron "contra los valores fundamentales de la democracia".

Albanese y Herzog tienen prevista una cena de trabajo este martes en Sídney.