Egipto reestructura su Gobierno y cambia a 13 ministros para reenfocar su economía

En la sesión de hoy, presidida por el presidente delL, Hisham Badawi, la Cámara de Representantes respaldó por mayoría de los votos de los diputados la segunda reestructuración del gabinete del primer ministro, Mustafa Madbuli, desde su formación para relanzar la situación económica del país.

Entre las caras nuevas destacan los ministros de las carteras como Industria, Estado y Producción Militar, Planificación y Desarrollo Económico o Comunicación y Tecnologías de la Información, así como Vivienda, Educación Superior, Trabajo e Inversiones y Comercio Exterior.

Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente se incorporó al Ministerio de Desarrollo Local, al tiempo que se anunció la reinstauración del Ministerio de Información, asignado al jefe del Servicio de Información Estatal, Diaa Rashwan, después de su disolución en 2021.

Tras la aprobación de esta reestructuración, Al Sisi emitió una serie de directivas dirigidas al nuevo gabinete con el objetivo de iniciar cuanto antes su actividad.

Entre las órdenes, se destaca la necesidad de elaborar un plan para cada ministerio que detalle sus objetivos, procedimientos, plazos, financiación e indicadores clave.

También pide "priorizar la mejora continua de la situación económica por parte del grupo económico" mediante la participación del viceprimer ministro de Asuntos Económicos en el desarrollo de planes futuros dada "la proximidad del fin del programa del Fondo Monetario Internacional a finales de este año" y "a la transición hacia la reducción de la deuda pública".

El presidente ordenó también "explorar nuevos sectores para apoyar la economía, en particular la tecnología y las tierras raras", además de mejorar de forma sostenible el sistema educativo, defender los valores de la ciudadanía, igualdad y no discriminación.

Egipto lleva años atravesando una severa crisis económica marcada por la devaluación de su moneda, la inflación y una deuda externa multimillonaria, mientras que, según fuentes oficiales, alrededor de un tercio de la población egipcia (que totaliza cerca de 120 millones de habitantes) vive en la pobreza.