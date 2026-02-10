Honduras acogerá foro regional sobre acceso al agua y saneamiento en América Latina

El encuentro, denominado Foro Regional de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), busca impulsar "planes para dotar de agua limpia y saneamiento básico a las comunidades más vulnerables", dijo a EFE Jorge Galeano, director de la ONG Visión Mundial para El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

"Buscamos diseñar un modelo de trabajo conjunto que permita unir esfuerzos y movilizar financiamiento, apoyo técnico, para solventar el problema del agua", enfatizó.

Según los organizadores, en la cita participarán delegaciones de Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros.

Durante la reunión se presentará la iniciativa 'Agua Nexus', concebida como un laboratorio de innovación para movilizar financiamiento y soluciones técnicas adaptadas a contextos geográficos difíciles, desde zonas áridas hasta el altiplano, explicó Galeano.

Advirtió que, pese a los avances registrados en la región, aún una proporción significativa de la población "carece de sistemas de agua potable y saneamiento", especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad.

En el corredor seco centroamericano, precisó, viven cerca de 20 millones de personas, muchas de las cuales enfrentan problemas persistentes de acceso al agua.

El directivo destacó la relación directa entre la falta de agua limpia y la desnutrición infantil, las enfermedades gastrointestinales y las dificultades en el acceso a la educación, dado que en muchas comunidades la recolección de agua recae en mujeres, niñas y niños, quienes deben recorrer largas distancias.

Galeano subrayó que el acceso al agua segura está vinculado a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y remarcó el papel central de los Estados.

“El gobierno es el garante de los derechos en cada país, juega un rol trascendental y fundamental", enfatizó el directivo de Visión Mundial, al señalar que las ONG no pretenden reemplazar a las autoridades, sino apoyarlas en beneficio de quienes "más sufren" por la escasez.