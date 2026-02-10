Irán dice que Estados Unidos no debe dejarse influir en su política exterior por Israel

“Nuestro interlocutor en las negociaciones es Estados Unidos, y corresponde a Estados Unidos decidir actuar de manera independiente, sin someterse a presiones ni a influencias destructivas que, sin duda, perjudican a la región e incluso van en contra de los propios intereses estadounidenses”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

El diplomático respondió así en una rueda de prensa a una pregunta sobre el viaje de este martes de Netanyahu a Washington, donde se reunirá mañana con el presidente estadounidense, Donald Trump, para tratar las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, entre otras cuestiones.

En opinión de Baghaei, uno de los principales problemas de la política exterior estadounidense en Oriente Medio es el “acompañamiento y subordinación a las exigencias del régimen sionista, un régimen que durante las últimas ocho décadas ha sido el principal factor de inseguridad en nuestra región”.

Irán y Estados Unidos reanudaron la semana pasada negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear, en su primera reunión desde la guerra de doce días entre Teherán y Tel Aviv, en la que participó Washington con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Ambas partes calificaron el encuentro como “bueno” y se emplazaron para una nueva reunión “pronto”, a pesar de las diferencias en torno al programa de misiles iraní y su apoyo a grupos regionales como Hizbulá o Hamás, que Washington quiere detener y Teherán se niega a ello.

Las negociaciones se producen tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país persa si no cierran un acuerdo y el despliegue en aguas cercanas a Irán de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.