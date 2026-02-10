La exportación de vinos y licores de Francia cae un 8 % en valor en 2025 y un 21 % en EEUU

En concreto, las ventas al exterior de vinos, champanes, coñacs y otras bebidas espirituosas alcanzaron los 14.300 millones de euros el año pasado, informó este martes la Federación de Exportadores Franceses de Vinos y Licores (FEVS, en sus siglas en francés) en un comunicado.

"Las tensiones geopolíticas, los conflictos comerciales, las fluctuaciones cambiarias y la pérdida de confianza de los consumidores han afectado negativamente a nuestras exportaciones", declaró el presidente de la FEVS, Gabriel Picard, tras destacar que, no obstante, el sector se mantiene como el tercer mayor productor de superávit comercial de Francia.

Las ventas a Estados Unidos y China, los principales mercados, se vieron especialmente penalizadas en 2025 por los conflictos comerciales.

En Estados Unidos, la imposición de aranceles (10% en abril y 15% en agosto) y un tipo de cambio entre el euro y el dólar desfavorable impactaron fuertemente los resultados, que cayeron un 21 % hasta los 3.000 millones de euros, explicó FEVS.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los volúmenes se situaron por debajo de los 30 millones de cajas, lo que supone una caída del 9 %, como consecuencia de las reservas preventivas acumuladas a finales de 2024, antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, y de las incertidumbres económicas que afectan al comportamiento del consumidor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paralelamente, las exportaciones a China alcanzaron un valor de 767 millones de euros (-20 %) debido a los aranceles impuestos por Pekín como represalia a las medidas europeas contra los vehículos eléctricos chinos. Penalizaron especialmente las exportaciones de coñac, armañac y otros brandis.

En cuanto a las perspectivas para 2026, la Federación Francesa de Vinos y Licores instó a las autoridades nacionales a implementar los acuerdos comerciales negociados por la Unión Europea (UE), que ofrecen importantes vías de desarrollo para el sector.