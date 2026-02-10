La inflación de situó en -0,18 % en enero en Guatemala

La tendencia a la baja en enero estuvo impulsada principalmente por incidencias negativas en productos y servicios clave. Los descensos más notables se observaron en el gas propano en cilindro (-0,11 %), la gasolina (-0,09 %) y el tomate (-0,07 %).

Asimismo, otros alimentos básicos como los huevos de gallina (-0,04 %) y ciertos suplementos vitamínicos (-0,04 %) contribuyeron a la desaceleración mensual registrada en el índice general.

Este nivel de inflación del 0,96 % sitúa al país por debajo del rango meta establecido por la Junta Monetaria (JM), la autoridad máxima en política económica de Guatemala, que mantiene un objetivo de entre el 3 % y el 5 %.

En sus proyecciones para 2026, la Junta Monetaria prevé que el indicador retorne gradualmente hacia el valor central del 4 %. No obstante, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles riesgos externos, como la volatilidad de los precios del petróleo y la incertidumbre en los mercados internacionales, que podrían presionar los costos al alza en los próximos meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Guatemala cerró 2025 con una inflación interanual del 1,65 %, lo que supone el registro más bajo en más de una década y lejos del pico del 9,24 % alcanzado en diciembre de 2022, además de situar el indicador fuera del rango meta oficial de entre el 3 % y el 5 %.