La policía de Haití afirma que ejecuta una ofensiva para erradicar las bandas

La operación fue dada a conocer por la PNH en su cuenta de Facebook, que ofrece algunos detalles de una reunión encabezada por su director general, André Jonas Vladimir Paraison, miembros del alto mando de la institución y el inspector general de la FRG, el keniano Godfrey Otunge.

Vladimir Paraison destacó en el documento las operaciones en curso y destacó los "avances significativos" logrados gracias a las intervenciones policiales llevadas a cabo en varias zonas sensibles, en particular en Croix-Des-Bouquets y Tabarre, al norte de Puerto Príncipe, así como en el centro de la capital.

"Se han dado instrucciones firmes a los diferentes responsables implicados para que hagan todo lo posible por alcanzar los resultados esperados", afirmó el director de la policía.

De su lado, Otunge reafirmó la "determinación" de sus tropas de apoyar a las fuerzas del orden haitianas en su lucha contra las bandas terroristas que siembran el terror en el país desde al menos 2018.

Desde hace al menos cinco años las autoridades han prometido en reiteradas ocasiones el desbloqueo de las carreteras que conectan a Puerto Príncipe con el interior, pero esto nunca se produjo.

Estas vías están bajo el control de las poderosas bandas armadas que instalan puestos de peaje y obligan a los usuarios a pagar sumas exorbitantes para poder circular.

Esta situación ha cuadruplicado o incluso quintuplicado el precio del transporte público interurbano, pero también el precio de las mercancías y los productos de primera necesidad, lo que ha aumentado la inseguridad alimentaria en el país.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio de 2021, se incrementó a niveles graves el accionar de las bandas que controlan el 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

El sábado pasado, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) haitiano cesó en sus funciones y traspasó el mando del Poder Ejecutivo al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

El CPT concluyó su mandato sin realizar elecciones generales para elegir las autoridades que deberían asumir el pasado 7 de febrero el mando en el país, tal y como establecían parte de las responsabilidades del organismo, y ahora está previsto que los comicios se celebren el próximo mes de agosto.

Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.