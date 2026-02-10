Las exportaciones brasileñas de café caen un 31 % en enero

Los ingresos por los embarques de café en el primer mes de 2026 se limitaron a 1.175 millones de dólares, un 11,7 % menos que en enero del año pasado, según el Consejo de los Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil.

Según el presidente de la entidad, Márcio Ferreira, la caída de los precios del grano en los mercados mundiales ante la previsión de que Brasil recogerá una cosecha récord en 2026 "desincentivó los negocios internacionales".

El dirigente agregó que, como el mercado interno de Brasil está logrando satisfacer con café del tipo robusta la demanda por el grano arábigo en falta, el volumen exportado se redujo, algo que, en su opinión, se mantendrá hasta el inicio de la próxima cosecha, en junio próximo.

Alemania, que el año pasado sustituyó a Estados Unidos como el principal destino del café brasileño debido a los aranceles del 50 % impuestos por el Gobierno de Donald Trump, volvió a ocupar en enero el primer lugar en la lista de mayores importadores.

Brasil exportó en enero a Alemania 391.704 sacos de café, el 14,1 % de todo el grano embarcado, pero un volumen en un 16,1 % inferior al del mismo mes de 2025.

Pese a que los embarques hacia EE.UU. cayeron un 46,7 % en enero, la mayor economía mundial fue el segundo destino del café brasileño, con el 13,9 % del total.

Brasil obtuvo en 2025 ingresos récord de 15.586 millones de dólares por sus exportaciones de café, un 24,1 % más que en 2024, pese a que el volumen embarcado retrocedió un 20,8 %, hasta 40 millones de sacos, por la menor oferta del grano y por los aranceles adicionales del 50 % que Estados Unidos impuso entre agosto y noviembre.

De acuerdo con una proyección divulgada la semana pasada por el Gobierno, Brasil recogerá en 2026 una cosecha récord de 66,2 millones de sacos de café, un 17,1 % superior a la de 2024, por las mejores condiciones climáticas y el aumento del área cultivada.