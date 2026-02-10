Rescatan una embarcación con 144 migrantes cerca de la isla española de El Hierro

Fuentes de Salvamento -entidad dependiente del gobierno- indicaron que la embarcación fue localizada sobre las 11:15 hora local (11:15 GMT) de este martes por un avión de Salvamento y trasladó hasta la zona dos de sus barcos.

Los rescatistas trasladaron hasta el puerto de El Pinar, en el sureste de la isla, a las 144 personas, entre las que había nueve mujeres y dos menores.

La embarcación había partido de Banjul, capital de Gambia, hacía diez días, según informaron a EFE fuentes del dispositivo de emergencia.

Precisamente este martes el Gobierno español anunció una partida de 10 millones de euros (11,9 millones de dólares) para rehabilitar un centro de atención a personas migrantes de El Hierro porque sus instalaciones estaban abandonadas, debido al reciente pico de llegadas.

En 2025 llegaron a España 36.775 migrantes de forma irregular, lo que supone una caída del 42,6 % en relación a 2024 gracias a un desplome del 62 % en el caso de las Islas Canarias.

Según datos del Ministerio del Interior, 2.267 personas han llegado a España de forma irregular en este pasado enero, lo que supone una nueva caída respecto al mismo mes de 2025.