Sheinbaum asegura que México debe cuidar “celosamente” su soberanía nacional

“México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”, enfatizó la mandataria durante su discurso con motivo del 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en la base aérea de Santa Lucía a las afueras de la capital mexicana.

En el acto conmemorativo, la gobernante mexicana destacó el papel de la Fuerza Aérea como institución cercana a la población y vinculada al auxilio civil, al señalar que “no es una institución distante, es una institución cercana, profundamente arraigada en el sentir popular”.

Sheinbaum añadió que el homenaje reafirma el compromiso de “servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad”.

La Fuerza Aérea Mexicana tiene sus orígenes en 1915 durante la Revolución y desde 1944 cuenta con rango constitucional como fuerza armada, participando incluso en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201 en el Pacífico, uno de los episodios históricos que marcaron su institucionalización y prestigio en el país.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, defendió en su discurso el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de los pilares del Estado, al señalar que “la integridad, la independencia y la soberanía” son fundamentos que sostienen la viabilidad nacional y que deben ser salvaguardados por las instituciones militares.

El general también destacó la dimensión internacional de la cooperación en defensa, en particular con Estados Unidos, al afirmar que “el vínculo que mantenemos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos a través de su comando norte es sólido y fuerte”, basado -dijo- en valores compartidos como “el honor, la lealtad, el respeto y el patriotismo”.

Agregó, asimismo, que esta relación se sustenta en principios de política exterior mexicana como “la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial”, lo que permite alcanzar “objetivos comunes en beneficio de la población de ambos países”.

Sheinbaum recordó que la historia nacional y sus fechas conmemorativas subrayan que México es una nación “forjada por un pueblo tenaz, que no se resigna, que defiende sus derechos, que cuida sus símbolos y que construye siempre esperanza".