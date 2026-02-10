Starmer agradece el apoyo a sus ministros tras superar su peor crisis en el Gobierno

En la reunión semanal del gabinete, celebrada en Downing Street, Starmer afirmó que el equipo de gobierno "está fuerte y unido", después de sufrir la víspera su mayor crisis política desde que el Partido Laborista retornó al poder en julio de 2024.

Según los extractos difundidos del encuentro, el jefe del Ejecutivo instó a sus compañeros de Ejecutivo a "continuar centrados en las prioridades de los británicos, principalmente aliviar la crisis por el coste de la vida".

También subrayó que "el conjunto del laborismo" apoyará al candidato del Partido Laborista Escocés, Anas Sarwar, en las elecciones autonómicas del próximo 7 de mayo.

Y ello pese a que Sarwar ha sido el cargo laborista de más alto rango que ha pedido la dimisión de Starmer, al considerar que sus decisiones podían perjudicar sus opciones electorales, lo que causó ayer caos en el Gobierno y generó dudas sobre el futuro del primer ministro.

Sin embargo, el pleno del gabinete cerró filas en torno a Starmer, respaldo que posteriormente recibió también del grupo de diputados laboristas en la Cámara de los Comunes.

La crisis se originó por el nombramiento en febrero de 2025 del exministro Peter Mandelson como embajador de Estados Unidos, pese a conocerse su relación con el fallecido magnate pederasta Jeffrey Epstein. Aunque Mandelson fue destituido en septiembre, las revelaciones sobre sus vínculos arrojaron dudas sobre el criterio del primer ministro.

El jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, dimitió el domingo al asumir la responsabilidad por la recomendación del nombramiento de Mandelson, y el lunes dejó su cargo también el director de Comunicación.

Tras perder a estos aliados, Starmer afronta ahora el reto de recomponer su equipo y relanzar su proyecto político en un momento crítico, con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, en las que las encuestas anticipan un descalabro del laborismo.