Un avión con 55 personas se estrella en una playa de la capital somalí sin causar víctimas

El aparato, un Fokker 50 de la aerolínea somalí Starsky Airline, sufrió al parecer un fallo técnico minutos después del despegue e intentó regresar al aeropuerto, pero se salió de la pista durante el aterrizaje y fue a parar a una playa próxima en el océano Índico.

El director de la SCAA, Ahmed Moalim Hassan, confirmó que todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados de manera segura sin pérdidas de vidas, según publicó la Agencia Nacional de Noticias de Somalí (SONNA).

En vídeos publicados por medios locales, el avión, que se dirigía a la ciudad de Galkayo, capital de la regió de Mudug (centro-norte), aparece varado en la playa mientras los servicios de emergencia evacúan a los ocupantes.

Las autoridades han abierto una investigación para averiguar la causa del accidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En julio del año pasado, cinco efectivos ugandeses de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) murieron al estrellarse un helicóptero en el mismo aeropuerto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Aeropuerto Internacional Aden Adde está situado junto al recinto conocido como Zona Verde, donde se encuentran oficinas de las Naciones Unidas, embajadas extranjeras y organizaciones internacionales.