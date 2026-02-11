Ejército israelí dice haber matado en Gaza a un condenado por matar a 16 israelíes en 2004

"El Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron al terrorista Basel Haymuni, responsable del asesinato de 16 civiles israelíes en el atentado contra un autobús en Beersheva", se indica en la nota.

Según el comunicado, fuerzas del Ejército israelí y del Shin Bet llevaron a cabo una operación conjunta para eliminar a Basel Al Ashem Al Fatah Haymuni durante la semana pasada. La nota lo identifica como un oficial del grupo islamista Hamás originario de Hebrón, quien "había estado activo desde 2004 como parte de una célula militar que perpetró atentados mortales en Israel".

Según el medio Quds, asociado a Hamás, su muerte se produjo el miércoles pasado durante la oleada de ataques que Israel llevó a cabo a lo largo de ese día en diferentes puntos de la Franja de Gaza dejando 24 víctimas mortales.

Haymuni fue arrestado y condenado a prisión en 2004 por organizar un doble atentado suicida contra dos autobuses en la ciudad israelí de Beersheva, en el que murieron 16 civiles israelíes y alrededor de 100 resultaron heridos.

En 2011 fue liberado y deportado a la Franja de Gaza como parte de los 1.000 prisioneros que Israel intercambió con Hamás a cambio de la liberación del rehén israelí Gilad Shalit, soldado que permaneció secuestrado en el enclave palestino durante cinco años tras su secuestro en junio de 2006.

Según afirmó el Ejército israelí, desde su liberación Haymuni "volvió a reclutar atacantes y a dirigir actividades terroristas". Además, "participó durante la guerra en la fabricación y colocación de explosivos para perjudicar" a las tropas israelíes, según la nota de los militares.

Desde el alto el fuego, en vigor esta semana desde hace cuatro meses, cerca de 590 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza; que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla, la demarcación virtual tras la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.