La población electoral de Perú se incrementó en 65 % en veinte años

El máximo órgano electoral peruano señaló que su último reporte, que analiza la composición del padrón electoral y los retos "para garantizar una participación electoral inclusiva y efectiva", indica que el incremento de la cantidad de electores peruanos llega al 8 % en comparación con las elecciones de 2021.

El reporte, elaborado por la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial (Dneect), presenta un análisis integral del padrón electoral definitivo a dos meses de los comicios, con un examen de su distribución territorial, composición por edades, condiciones socio-demográficas y situación de vulnerabilidad de la población.

Al referirse a la distribución territorial, el análisis evidencia "una marcada diferencia" en las cifras de concentración de electores, ya que solo Lima Metropolitana comprende el 29 % del padrón electoral nacional, con 7,8 millones de electores, para una población de 11 millones de personas, en contraste con la ciudad amazónica de Madre de Dios, que no alcanza el 1 %.

También se indica que uno de cada dos electores peruanos tiene menos de 40 años y que un total de 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez en el país.

El análisis muestra que el crecimiento del padrón no se da sobre una base social homogénea, sino en un contexto de desigualdades en el acceso a educación, salud e ingresos, remarcó el JNE.

En relación con la participación inclusiva, precisa que habrá 205.979 electores con alguna discapacidad, con la mayor cantidad de ellos Lima Metropolitana y las ciudades norteñas de Cajamarca y Piura, por lo que el JNE consideró que se deben adoptar "estrategias integrales y complementarias para garantizar el ejercicio pleno del derecho al sufragio".

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.