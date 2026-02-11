Presidenta Madrid equipara Mexico con Venezuela y Cuba y desea que "recupere su libertad"

Así lo aseguró la noche de este martes en un vídeo emitido durante 'The hispanic prosperity gala' (La gala de la prosperidad hispana), un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente estadounidense Donald Trump en Florida.

Ayuso es una de las políticas con más peso en el conservador Partido Popular (PP) de España y presidenta de una comunidad con una importante y creciente presencia de población latinoamericana y, en concreto, venezolana.

Aseguró que la libertad de Venezuela es la herida más importante que hay que curar ante la salida de más de ocho millones de personas "a las que el comunismo les ha arrebatado todo".

La presidenta de la comunidad de Madrid deseo que "pronto Cuba, Nicaragua y otros países, como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden... o se les deja, destruyendo familias y creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad".

Desde la Comunidad de Madrid, dijo, se celebra cada paso que Estados Unidos está dando en su defensa de la hispanidad porque eso significa defender la verdad en la historia y un futuro de oportunidades.

Ayuso concederá este 2026 a EE. UU. la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos en el año que se conmemora el 250 aniversario de su independencia, y por ser el "principal faro del mundo libre".

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España.

Este mismo reconocimiento ha sido entregado en los últimos años a los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); Ecuador, Daniel Noboa (2023); y Argentina, Javier Milei (2024).

Además, en su mensaje la presidenta madrileña aseguró que el mundo no se entendería sin la visión hispana que está unida por "la alegría, la celebración, el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como el idioma común" con los "valores occidentales que más prosperidad y avances ha dado al mundo a lo largo de los siglos".

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa sean los lugares más libres y pujantes", afirmó la dirigente madrileña, quien siempre ha mostrado su cercanía con el presidente de Estados Unidos, DonaldTrump.

Señaló que la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos, "contaminando naciones enteras".