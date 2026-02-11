Steve Coogan y Helena Bonham Carter se unen a la cuarta temporada de 'The White Lotus'

Según informa The Hollywood Reporter (THR), la próxima entrega de la serie de Mike White estará ambientada en el Château de la Messardière, en Saint-Tropez, Francia, y posiblemente será estrenada este año.

Las anteriores temporadas de la serie tuvieron como escenario la isla de Maui, en Hawái, Sicilia, en Italia, y la zona turista de Chiang Mai y Koh Samui, en Tailandia.

Apenas se ha adelantado el argumento de la nueva temporada aunque ya se sabe que, como en otras ocasiones, "seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus durante una semana", indica THR.

Además de los mencionados, también integrarán el reparto AJ Michalka, Caleb Jonte Edwards, Chris Messina, Sandra Bernhard y Marissa Long.

Por las dos primeras temporadas, 'The White Lotus' ha acumulado 15 premios Emmy y 2 Globos de Oro, mientras que la última emitida obtuvo 23 nominaciones en la 77 edición de los Emmy.

Alexander Ludwig fue uno de los primeros miembros del reparto confirmados y es conocido por haber protagonizado el drama de época de Michael Hirst, "Vikings" (Vikingos), de 2014 a 2020, y también apareció en la primera película de "Los Juegos del Hambre" (The Hunger Games).

Además de protagonizar una serie de sus propios videos musicales, Michalka actuó en "The Goldbergs" de 2014 a 2023 y en su spin-off, "Schooled", de 2019 a 2020.

Steve Coogan ha sido dos veces nominado al Óscar como guionista y productor de "Philomena". También forma parte del reparto de voces de las películas de animación "Gru, mi villano favorito" (Despicable Me) .

Para Caleb Jonte Edwards la cuarta temporada de 'The White Lotus' es su tercer proyecto acreditado. Ha aparecido en un solo episodio de la serie dramática australiana "Black Snow" y en un cortometraje llamado "The Man and the Woman".

La también nominada dos veces al Óscar por 'El discurso del rey' ('The King's Speech') y 'Las alas de la paloma' ('The Wings of the Dove'), Helena Bonham Carter, cuenta con un extenso currículum tras participar en series y filmes como 'The Crown', 'Enola Holmes', 'Sweeney Todd' o 'Los Miserables', entre otras.

Mientras, Marissa Long, habitualmente modelo y creadora de contenido en las redes sociales, debutará con esta serie en televisión.

Chris Messina es conocido por sus papeles en la segunda temporada de 'Based on a True Story' ('Basado en una historia real') y 'Argo' (2012) de Ben Affleck.

La actriz de la reciente 'Marty Supreme', Sandra Bernhard, ha aparecido en dos proyectos de Ryan Murphy: 'Pose' (2018-2021) y las temporadas ocho y undécima de 'American Horror Story'.