Xi Jinping elogia la “lucha contra la corrupción” en el ejército

El Ministerio de Defensa chino informó en enero que investigaba a Zhang Youxia, vicepresidente de la poderosa Comisión Militar Central (CMC), y a Liu Zhenli, otro directivo de la CMC.

Fueron los últimos en caer bajo la campaña anticorrupción en el Partido Comunista Chino y el Estado desde que Xi Jinping llegó al poder hace más de una década.

En los últimos años esta campaña se ha centrado en el ejército.

En un discurso a los militares, Xi dijo ayer que el ejército ha “sufrido un endurecimiento revolucionario en la lucha contra la corrupción” , una expresión que normalmente se usa para hablar de lealtad a las fuerzas armadas y el partido.

“El Ejército Popular de Liberación ha avanzado en la rectificación política en profundidad (y) ha respondido eficazmente a diversos riesgos y desafíos”, dijo Xi, según la cadena de televisión pública CCTV.

La campaña anticorrupción en el ejército ha diezmado la poderosa CMC, reduciendo su plantilla de siete miembros en 2022 a un solo general junto a Xi, quien preside el comité.

Otros jefes de las fuerzas armadas han sido investigados o expulsados.

En su discurso Xi dijo que “el año pasado ha sido altamente inusual y extraordinario”, pero que las tropas “han demostrado ser totalmente fiables”.

La televisión china CCTV mostró al ministro de Defensa Dong Jun y a Zhang Shengmin, el único miembro que queda en la CMC, sentados cerca de Xi durante su discurso.