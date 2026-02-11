Xi Jinping elogia la “lucha contra la corrupción” en el ejército

El Ministerio de Defensa chino informó en enero que investigaba a Zhang Youxia, vicepresidente de la poderosa Comisión Militar Central (CMC), y a Liu Zhenli, otro directivo de la CMC.
Fueron los últimos en caer bajo la campaña anticorrupción en el Partido Comunista Chino y el Estado desde que Xi Jinping llegó al poder hace más de una década.
En los últimos años esta campaña se ha centrado en el ejército.
En un discurso a los militares, Xi dijo ayer que el ejército ha “sufrido un endurecimiento revolucionario en la lucha contra la corrupción” , una expresión que normalmente se usa para hablar de lealtad a las fuerzas armadas y el partido.
“El Ejército Popular de Liberación ha avanzado en la rectificación política en profundidad (y) ha respondido eficazmente a diversos riesgos y desafíos”, dijo Xi, según la cadena de televisión pública CCTV.
La campaña anticorrupción en el ejército ha diezmado la poderosa CMC, reduciendo su plantilla de siete miembros en 2022 a un solo general junto a Xi, quien preside el comité.
Otros jefes de las fuerzas armadas han sido investigados o expulsados.
En su discurso Xi dijo que “el año pasado ha sido altamente inusual y extraordinario”, pero que las tropas “han demostrado ser totalmente fiables”.
La televisión china CCTV mostró al ministro de Defensa Dong Jun y a Zhang Shengmin, el único miembro que queda en la CMC, sentados cerca de Xi durante su discurso.