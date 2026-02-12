Aseguradora Mapfre ganó récord de 1.079 millones en 2025, 19,6 % más que el año anterior

En la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, Mapfre destacó que en 2025 los ingresos totales se elevaron un 4 %, hasta los 34.501 millones de euros.

En cuanto a la rentabilidad financiera, se sitúo en el 12,4 % (13,3 % sin extraordinarios) y los fondos propios aumentaron un 5,3 %, hasta cerca de 9.000 millones.

Por geografías, en Brasil el grupo registró un resultado récord de 268 millones, el 5,1 % más, mientras que en el resto de Latinoamérica, el beneficio cayó un 36,5 %, hasta los 97 millones de euros.

Y ello, afectado por cambios fiscales no esperados en México y por decisiones administrativas en Colombia durante el cuarto trimestre, lo que restó 94 millones al resultado del grupo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Iberia (España y Portugal), la compañía elevó sus resultados un 22,7 %, hasta los 450 millones de euros; y en Norteamérica alcanzó un beneficio récord de 139 millones, un 41,8 % más.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

MAPFRE RE, que incluye el negocio reasegurador y de riesgos globales, registró un beneficio de 381 millones, un 17,2 % más, gracias a la prudente gestión y a la ausencia de impactos por eventos catastróficos, señaló el grupo.