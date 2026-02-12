Bangladés comienza a votar en unas elecciones históricas tras el levantamiento de 2024

Los centros de votación abrieron a las 7:30 hora local (1:30 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 16:30 horas (10:30 GMT), con millones de votantes formando largas colas en un ambiente generalmente festivo y ordenado.

Según datos oficiales de la Comisión Electoral de Bangladés (BEC, en inglés), más de 127 millones de personas están registradas para votar y un total de 2.028 candidatos compiten en estos comicios.

La jornada transcurrirá bajo el mayor operativo de seguridad de la historia de Bangladés, que incluye sistemas de vigilancia de circuito cerrado (CCTV), drones y cámaras corporales que las autoridades portarán encima, de acuerdo con el organismo.

Los bangladesíes votarán también un referéndum sobre la denominada 'Carta Nacional de Julio', un paquete de reformas constitucionales, nacido de la revuelta estudiantil, que busca desmantelar las estructuras autocráticas que dominaron el país durante décadas y evitar que un futuro primer ministro pueda acumular poder absoluto.

Estos comicios suponen la primera votación nacional desde el inicio de la transición política desencadenada tras las protestas de agosto de 2024, que dejaron más de 1.400 muertos según la ONU y culminaron con la destitución de la entonces primera ministra Sheikh Hasina, ahora condenada a muerte.

El Gobierno interino del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, que asumió el poder tras el levantamiento con el compromiso de restaurar la estabilidad institucional y la credibilidad del sistema electoral, supervisa las elecciones que serán su despedida del poder.

El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), considerado como principal favorito, compite en la mayoría de las circunscripciones y se enfrenta a una alianza de 11 partidos encabezada por el islamista Jamaat-e-Islami, que integra al Partido Nacional Ciudadano (NCP), creado por los jóvenes que lideraron las protestas contra Hasina.

Ya emitieron su voto varios líderes políticos, entre ellos Shafiqur Rahman, jefe de Jamaat-e-Islami, y Tarique Rahman, presidente del BNP, quien regresó recientemente al país tras cerca de 17 años en el exilio.

Los comicios se celebran sin la participación de la Liga Awami, la formación de Hasina, históricamente dominante en la política bangladesí, actualmente inhabilitada tras decisiones adoptadas durante el mandato de Yunus.

Las elecciones son seguidas de cerca por la comunidad internacional, con cerca de 400 observadores electorales, incluidos representantes de la Unión Europea (UE), además de 197 periodistas extranjeros desplazados al país, en medio de temores a posibles episodios de violencia o intentos de boicot.

"No habrá elecciones montadas en este país. Debemos olvidar la historia de la toma de centros y la captura de urnas", declaró el comisionado jefe electoral, AMM Nasir Uddin, tras votar en Daca.

El recuento de votos comenzará tras el cierre de los centros y se espera que los primeros resultados se conozcan a partir de la primera hora del viernes.