Condenan a 7 años de prisión a exministro del Interior surcoreano por la ley marcial

Lee es el segundo miembro del Gabinete de Yoon condenado en relación con la fallida declaración del estado de emergencia, tras la sentencia de 23 años de cárcel emitida el mes pasado para el ex primer ministro Han Duck-soo.

El Tribunal de Distrito de Seúl dictó hoy este fallo sobre Lee al considerar que el exministro jugó un papel clave en la promulgación del decreto.

El equipo especial de la fiscalía que lleva la investigación había solicitado 15 años para Lee por considerar que fue cómplice de la declaración, así como de dar una orden a la policía y los bomberos de aquel entonces para que cortaran el suministro eléctrico y el agua a medios de comunicación críticos con aquel Gobierno.

El tribunal declaró a Lee culpable de mentir bajo juramento al negar, durante el juicio político de Yoon en febrero del año pasado, haber impartido dichas instrucciones o haberlas recibido del ahora destituido expresidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como ocurriera con la sentencia de Han, el tribunal determinó también en el fallo que el decreto de Yoon constituyó insurrección.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los actos de insurrección dañan los valores fundamentales de la democracia, y un castigo severo es inevitable, independientemente de si lograron sus objetivos", declaró el tribunal, según detalles de la sentencia, que fue televisada, recogidos por la agencia Yonhap.

El juicio penal del expresidente Yoon concluyó el mes pasado y el equipo especial de la fiscalía pidió la pena máxima por insurrección, la pena de muerte, para la que el país asiático mantiene una moratoria efectiva desde 1997.

Está previsto que el veredicto de ese caso se dicte el jueves de la semana próxima.