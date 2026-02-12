Dimite el secretario de gabinete de Starmer en pleno escándalo por papeles de Epstein

Aunque no está claro que esta dimisión tenga relación directa con esas revelaciones, se produce en un momento de particular debilidad del primer ministro.

En un comunicado, Starmer dijo que estaba "agradecido" por la larga y distinguida carrera de Wormald y por su apoyo como secretario de gabinete, considerado el cargo de funcionario de más alto rango en el Reino Unido.

"He acordado con él que dimitirá como secretario de gabinete hoy. Le deseo todo lo mejor para el futuro", escribió el mandatario británico.

Por su parte, Wormald aseguró que había sido un honor y un privilegio servir como funcionario durante los últimos 35 años y una "distinción especial" haber liderado este servicio desde diciembre de 2024. Aprovechó para agradecer su tarea "a los extraordinarios funcionarios, ministros y consejeros con los que he trabajado".

La dimisión de Wormald es la tercera baja en el corazón de Downing Street, que en la última semana ha visto partir al asesor principal del primer ministro, Morgan McSweeney, y a su director de comunicación, Tim Allan.

Starmer se encuentra ahora en proceso de recomponer su círculo más estrecho mientras hay voces internas que piden su dimisión, después de conocerse los vínculos de el exministro laborista Peter Mandelson, al que Starmer nombró embajador británico en Estados Unidos en 2024, con el fallecido financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

La dimisión de Wormald, en principio, parece no tener relación directa con el caso de Mandelson, sino que respondería más a una decisión personal de Starmer, después de que los medios británicos se hicieran eco de informaciones que señalan que el mandatario no estaba satisfecho con su desempeño.

Mientras se encuentra a un sustituto de alto rango para Wormald, el cargo será supervisado de forma conjunta por Catherine Little, Antonia Romeo y James Bowler, quienes ocupan el cargo de secretario permanente de gabinete, el ministerio del Interior y el Tesoro respectivamente.