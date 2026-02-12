Jóvenes venezolanos exigen en Madrid liberar a los presos políticos y un cambio en el país

"Exigimos el cambio en el país de manera inmediata, que se acaben las persecuciones, que se acelere la ley de amnistía que está sacando el gobierno interino que está allá y que la mejore, porque parece una especie de artimaña que no tiene ningún tipo de seguridad", declaró a EFE el joven Roosevelt Alexander Fernández, uno de los organizadores de la protesta y representante del partido La Causa Radical (centroizquierda).

Entre banderas venezolanas y carteles con los rostros y nombres de los presos políticos que siguen encarcelados, Fernández recordó que el acto, celebrada en la céntrica plaza de Isabel II, también intenta "rendir tributo" a los jóvenes venezolanos que viven en España, "que están emigrando, que están llenándose de valor".

El manifiesto de la protesta recordó que "los más importantes son los jóvenes que todavía siguen en Venezuela, que no han podido emigrar" y que siguen "luchando por un cambio".

Fernández destacó el caso de Samantha Hernández, de 16 años, que está presa desde el 19 de noviembre.

José David Soto, representante del partido Acción Democrática en Resistencia (centroizquierda), también organizador, recalcó que exigen la libertad de los presos políticos porque "es gente que no ha cometido ningún delito, sino que, por el contrario, lo único que hicieron fue pensar distinto y exigir libertad y derechos humanos".

Soto recordó a los jóvenes que en 2014 salieron a la calle a manifestarse y perdieron la vida: "Hoy por hoy soy Paúl Moreno, soy Robert Redman, jóvenes que dieron su vida por la lucha y la libertad de Venezuela".

Para rendirles homenaje, construyeron figuras de cartón con fotografías a tamaño real de quienes murieron en esas manifestaciones, que colocaron a los pies de la gran bandera venezolana que descansaba en el suelo, frente al Teatro Real de Madrid.

Según pudo constatar EFE, el acto reunió a unos sesenta venezolanos, jóvenes y mayores, quienes, alzando sus banderas, mostrando los carteles de los presos políticos y pancartas pidiendo el cierre de los centros de tortura, terminaron cantando al unísono su himno nacional.