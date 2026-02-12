La confusión por cierre del espacio aéreo alrededor de El Paso persiste en EE.UU. y México

El cierre temporal del miércoles dejó muchas preguntas sin responder y llevó a congresistas estadounidenses a exigir explicaciones y una sesión informativa clasificada sobre las discrepancias entre agencias y la supuesta amenaza de drones, mientras autoridades mexicanas pidieron claridad sobre el incidente.

La Administración Federal de Aviación (FAA) cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso durante aproximadamente cuatro horas, lo que afectó a muchos vuelos comerciales y de carga.

La medida, revocada después por aparente orden de la Casa Blanca, provocó decenas de cancelaciones, desvíos y retrasos, y la restricción fue retirada horas después, asegurando que no se había identificado una amenaza concreta.

Varios legisladores estadounidenses han exigido este jueves respuestas por el sorpresivo cierre, entre ellos el senador demócrata Jack Reed quien dijo a medios locales que una medida tan extrema "no puede ser descartada como un malentendido" y reclamó a la FAA y al Departamento de Guerra una explicación consistente de los hechos y de cómo se coordinan las agencias en decisiones de seguridad aérea.

"Los relatos contradictorios de diferentes partes del gobierno solo profundizan la preocupación pública", añadió Reed.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno solicitó explicaciones a Estados Unidos por el cierre del espacio aéreo en El Paso, insistiendo en que no hubo implicación mexicana y que las autoridades estadounidenses deben aclarar lo ocurrido.

El incidente generó incertidumbre en Ciudad Juárez, la ciudad mexicana fronteriza, donde la coordinación con El Paso se vio afectada temporalmente y provocó preocupación entre autoridades locales y empresas que dependen de la conexión aérea y logística entre ambos lados de la frontera.

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha buscado aclaraciones directas y que los comunicados estadounidenses no mencionan a México, sino únicamente a los supuestos carteles.

La presidenta mexicana reiteró que su Gobierno seguirá dando seguimiento diplomático al caso hasta recibir información oficial que esclarezca los hechos.

Diversos analistas han criticado el episodio de cierre bajo la justificación de la incursión de un posible dron del crimen organizado, porque existen reportes que indican que en casos similares ocurridos en el pasado no se realizaban cierres de tan larga duración como en este caso.