La desinformación con IA y violencia ficticia enturbian las elecciones de Bangladés

"El contenido generado por inteligencia artificial es nuestra amenaza número uno. Más del 50 por ciento de esta desinformación se origina fuera de nuestras fronteras, donde no tenemos control", declaró el jefe del Comisionado Electoral, Nasir Uddin.

La difusión masiva de estos bulos ha enturbiado los primeros comicios que celebra el país tras el levantamiento juvenil de 2024, en un escenario donde las autoridades han advertido que la tecnología supone un "reto mayúsculo" difícil de evitar.

La magnitud del fenómeno ha sido documentada por el diario bangladesí The Daily Star y organismos de verificación como Dismislab, Rumor Scanner y FactWatch, que han identificado cerca de 70 casos de noticias falsas difundidas masivamente en las últimas horas.

Estas maniobras han sido vinculadas a actores de todo el espectro político presente en las papeletas, incluyendo la proscrita Liga Awami de Sheikh Hasina y los partidos favoritos en los comicios, como Jamaat-e-Islami y el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP).

Según reportaron los portales, la desinformación circula principalmente por Facebook y Telegram, las plataformas más usadas en el país, y buscan influir en una población de más de 170 millones de habitantes que consume la mayor parte de las noticias en internet.

Entre las mentiras más difundidas destacan los llamados contenidos "zombi", que rescatan vídeos de disturbios o recuentos amañados de votaciones anteriores para presentarlos como sucesos en tiempo real. A esto se suman los "deepfakes", vídeos donde se clonan voces de candidatos para anunciar renuncias falsas o apoyos a rivales justo antes de que se abrieran las urnas.

La estrategia de desinformación se ha centrado en tres frentes: el fraude ficticio, la confusión del votante y el miedo para desincentivar la participación ciudadana.

Según ha podido comprobar EFE, se han viralizado fotografías de incautaciones de armas ocurridas en 2024 presentándolas como arrestos de última hora en localidades como Feni, un distrito especialmente sensible debido a que las autoridades aún intentan recuperar pistolas y escopetas saqueadas durante el levantamiento del pasado agosto.

Otros bulos incluyen vídeos que vinculan a partidos con estafas de extorsión o narrativas conspirativas sobre planes de violencia orquestados por alianzas políticas.

Ante este escenario de confusión, la Comisión Electoral ha pedido a los ciudadanos que ignoren las redes sociales y se remitan exclusivamente a los boletines oficiales que se emitirán a intervalos regulares durante el escrutinio.