Marruecos declara "zonas siniestradas" a 4 provincias afectadas por las intensas lluvias

Rabat, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Marruecos declaró "zonas siniestradas" a cuatro provincias del norte y el oeste del país, las más castigadas por las intensas lluvias y crecidas que obligaron a evacuar a cerca de 188.000 personas, y aprobó destinar unos 276 millones de euros para paliar los efectos de estas inclemencias meteorológicas.