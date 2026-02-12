México recupera más de 1.100 concesiones mineras por incumplimientos

“Al día de hoy hemos recuperado 1.126 concesiones mineras que representan 889.502 hectáreas”, señaló José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE.

Durante su participación en la conferencia presidencial, Aboitiz subrayó que una parte relevante de la superficie recuperada corresponde a zonas protegidas “dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250.000 hectáreas en áreas naturales protegidas”.

De acuerdo con el responsable de la coordinación del sector extractivo, las cancelaciones se han sustentado principalmente en incumplimientos legales por parte de concesionarios.

“Fundamentalmente las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos”, explicó, al detallar que la legislación contempla la revocación en caso de atrasos prolongados.

“Si hay un retraso de dos años en el pago de derechos es objeto de cancelación y en las omisiones de informes y estadísticos y de obras”, precisó.

Según describió, estos informes son esenciales para acreditar actividad en los proyectos.

“Si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están 'ociosos' y que solo sirven para la especulación”, apuntó.

El funcionario añadió que también ha habido devoluciones voluntarias en el marco del diálogo con la industria minera.

“Adicional a esto también ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente, en un acuerdo de partes, se devuelvan también concesiones”, dijo, aunque matizó que estas representan “un número menor este volumen total”.

En cuanto a la distribución territorial, explicó que las cancelaciones se han realizado en todo el país.

“Se ha hecho un trabajo pues casi en todo la República Mexicana, exceptuando Campeche, Quintana Roo y Tabasco (todas en el sureste del país), que virtualmente son estados que no tienen absolutamente nada de minería”, detalló.

Finalmente, indicó que las mayores reducciones de concesiones se concentran en entidades tradicionalmente mineras como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, que han sido los lugares “donde más reducción de concesiones ha habido”, concluyó.

Las revisiones forman parte de la política minera impulsada en los últimos años por el Gobierno mexicano, que ha priorizado el control administrativo de concesiones, la protección ambiental y el combate a la especulación sobre terrenos concesionados sin actividad productiva.