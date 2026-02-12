Miles de manifestantes en Melbourne contra visita de Herzog con fuerte despliegue policial

La manifestación principal comenzó a las 17.00 hora local (6.00 GMT) frente a la estación de Flinders Street, donde los asistentes exhibieron pancartas en apoyo al pueblo palestino y acusaron al mandatario israelí de crímenes contra la población de Gaza.

El lunes, unas 10.000 personas se unieron en Sídney a una protesta similar -según cifras difundidas por los organizadores de la concentración- que terminó con enfrentamientos policiales que dejaron 27 detenidos.

Bajo el lema "Shut the City Down" ("Paralicemos la ciudad") y "Sanction Israel Now" ("Sancionen a Israel ahora"), los convocantes de la protesta de Melbourne (Coalición Palestina Libre de Naarm) instaron a "enviar un mensaje fuerte" contra lo que califican de genocidio en Gaza, así como contra el apoyo a Israel del Gobierno australiano, al que acusan de "avalar" esas políticas.

Herzog, invitado a Australia tras el atentado antisemita de diciembre en la turística playa de Bondi, que causó 16 muertos, entre ellos uno de los atacantes, mantuvo este jueves encuentros oficiales en la Casa de Gobierno del estado de Victoria.

El mandatario israelí se reunió allí con la gobernadora Margaret Gardner y la jefa del Ejecutivo regional, Jacinta Allan. En paralelo, pequeños grupos de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del recinto, donde agentes formaron cordones para impedir el acceso a las calles adyacentes.

En un acto posterior con miembros de la comunidad judía, líderes políticos y diplomáticos, el presidente israelí afirmó que su visita tenía como objetivo expresar "solidaridad y amor" tras el atentado de Bondi.

En el exterior del recinto, grupos propalestinos y simpatizantes de Israel intercambiaron consignas, aunque permanecieron físicamente separados por un amplio despliegue policial.

Con motivo de la visita de Herzog, las autoridades han recibido poderes adicionales bajo la legislación antiterrorista para solicitar identificaciones, registrar personas y vehículos y establecer perímetros de seguridad en los lugares a los que acudiera el mandatario.