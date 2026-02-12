Pemex vuelve a la bolsa tras siete años con emisión de deuda de 1.750 millones de dólares

La documentación de la oferta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) señala que los recursos que obtenga la empresa productiva del Estado ingresarán “en su totalidad” a su tesorería y se usarán para liquidar pasivos con vencimiento en 2026 que “no fueron contratados en 2025”.

La operación contempla tres emisiones identificadas con las claves de pizarra PEMEX 26, PEMEX 26-2 y PEMEX 26U, colocadas de forma conjunta y plazos de cinco a diez años.

En materia de riesgo crediticio, la emisión cuenta con calificaciones locales altas: el aviso refiere notas “mxAAA” de S&P Global Ratings y “AAA.mx” de Moody’s Local México, además de HR Ratings (HR AAA).

Como parte de la operación, el DICI identifica como representante común a Banco Multiva y como intermediarios colocadores líderes a casas de bolsa de Banorte, BBVA México, Monex, Santander México y Scotia Inverlat, entre otras.

La colocación forma parte de un programa autorizado por hasta 100.000 millones de pesos (5.800 millones dólares), inscrito de manera preventiva en el Registro Nacional de Valores (RNV), lo que le permite a Pemex realizar emisiones subsecuentes sin tener que tramitar un nuevo registro cada vez que acude al mercado.

La petrolera mexicana aseguró a comienzos de febrero que está incrementando su fortaleza y sostenibilidad financiera, tras reducir su deuda en 2025 a su nivel mínimo en 11 años y elevar la inversión productiva, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la soberanía energética.

Actualmente, es la petrolera estatal más endeudada del mundo, con compromisos acumulados por 84.500 millones de dólares.