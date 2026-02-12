The Prodigy se suma a Kelis y Skepta como cabezas de cartel del Sónar Barcelona 2026

El festival español, referente de la música electrónica internacional, acogerá al legendario grupo británico The Prodigy, que compartirá la parte alta del cartel con Kelis, leyenda neoyorquina del R&B, y Skepta, el nombre más relevante del rap británico.

Según informó este jueves la organización del festival, entre los principales atractivos de la edición de este año destacan cuatro grandes shows audiovisuales a cargo de cuatro de las grandes figuras del 'clubbing'.

Así, el aclamado espectáculo tech-house del australiano Dom Dolla y la gran producción AV de la estadounidense Sara Landry se suma a Charlotte de Witte, que presentará su reciente álbum homónimo con nuevo show audiovisual, y a Amelie Lens, que aterrizará en el festival con 'AURA', un nuevo concepto centrado en las sombras, la luz, el movimiento y la energía.

Además, las distintas facetas de la música techno también estarán representadas por la nueva referencia ucraniana Daria Kolosova y el techno psicodélico y hard groove de los griegos ANNĒ & Sera J.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El escenario de SonarCar quedará bajo el control absoluto del neerlandés Speedy J y su concepto 'STOOR', un proyecto de improvisación en formato 360º para el que contará con cuatro invitados diferentes cada día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El festival también ha anunciado la incorporación al SonarHall de la selectora local Oriana, de la leyenda del sonido clásico de los 80 The Hacker, del gigante neerlandés del acid techno Reinier Zonneveld, del grupo estadounidense de rock experimental YHWH Nailgun o de la española Beatrix Weapons, entre otros muchos nombres.

La propuesta de SonarHall se cerrará en las noches del viernes y el sábado con dos de las marcas más influyentes de la escena queer en el mundo del 'clubbing': por un lado, BULTO, versátil colectivo de Bogotá que contará con Amanda Mussi, Nina GGG y JESUZ X b2b NE/RE/A, y por el otro, Glitterbox, legendaria fiesta de música house y disco nacida en 2015 bajo el paraguas de Defected Records.

Metrika, una de las artistas urbanas más relevantes del momento en España, debutará en SonarPark con su sonido trap, reggaetón y punk y sus rimas directas y cargadas de sexualidad, empoderamiento y salud mental.

Finalmente, SonarLab estrenará una nueva estructura en su pista de baile, por la que pasarán nombres como Goldie, Doc Scott, Nia Archives, Amaliah b2b Pangaea, Addison Groove, ⌭ ICEMORPH ⌬, Olivia Babe, FJAAK x Kittin, SALOME, Akua, Wata Igarashi, DJ MARIA, ISA, Danielle y Ryan Elliott.