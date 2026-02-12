Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,48 %

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 241 puntos, hasta situarse en los 50.362 enteros; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,38 % más alto, en 6.967 puntos; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,34 %, hasta los 23.143.
Una de las compañías que ha concentrado todos los ojos de los inversores fue McDonald's, que presentó unos resultados mejor de lo esperados al cierre de la Bolsa este miércoles. A la apertura ganaba un 1,47 %.
Los índices de Wall Street siguen registrando movimientos modestos aún alerta por la inteligencia artificial (IA).
El informe de empleo del Buró de Estadísticas Laborales alivió las preocupaciones sobre el mercado laboral estadounidense.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Este viernes se presentarán los datos de inflación, que se espera que muestren una desaceleración del crecimiento de los precios.