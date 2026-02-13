Rusia pone fecha para diálogos con Ucrania a cuatro años del inicio del conflicto

El gobierno de Vladimir Putin, anunció una nueva ronda de conversaciones la próximo semana con representantes de Kiev y Washington, para tratar de encontrar una salida al conflicto con Ucrania, que pronto entrará en su quinto año.

“El próximo ciclo de negociaciones (...) tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero en Ginebra, también en formato tripartito entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania” , declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia Ria Novosti.

Los dos países en guerra ya mantuvieron en Abu Dabi dos rondas de conversaciones, con mediación de Estados Unidos, aunque no han logrado un avance decisivo, ya que Moscú y Kiev mantienen importantes desacuerdos en el delicado tema territorial.

En esas negociaciones Rusia se ha mantenido firme en sus demandas de concesiones, que Ucrania rechaza por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Regiones claves

Rusia presiona para que Ucrania se retire de la parte que controla en la región oriental de Donetsk, alrededor de un 17%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ucrania ha rechazado una retirada unilateral y busca garantías de seguridad occidentales sólidas para disuadir a Rusia de relanzar su ofensiva tras cualquier alto el fuego.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo a principios de esta semana que había aceptado una propuesta estadounidense para celebrar una ronda de conversaciones en Miami la próxima semana.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea que anexó en 2014 y áreas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de 2022.