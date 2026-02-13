Brasil: secretario municipal de Itumbiara mata a un hijo, hiere a otro y se quita la vida

De acuerdo con lo publicado, uno de los niños, de 12 años, murió en el lugar. El otro, de 8 años, fue sometido a cirugía y permanece en estado gravísimo en el Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos.

Thales Naves Alves Machado era yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo. Estaba casado desde hacía 15 años con la madre de los niños, hija del jefe comunal.

Según detalló G1, el funcionario solía publicar en redes sociales registros junto al intendente en actividades oficiales del ayuntamiento.

Antes de los disparos, Thales publicó un mensaje de despedida en redes sociales, en el que mencionó problemas familiares, informó G1.

Horas antes del hecho, también compartió un video en el que aparece junto a sus hijos y declaró que los amaba. En la publicación escribió:

“Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito (Que Dios bendiga siempre a mis hijos, papi los ama mucho)”.

Velorio y situación del niño herido

El cuerpo del niño de 12 años está siendo velado en la casa de Dione Araújo, abuelo del menor y alcalde de Itumbiara, de acuerdo con el medio brasileño.

En cuanto al niño de 8 años, el Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos informó mediante una nota que no divulga datos sobre el estado de salud de pacientes específicos, en respeto al secreto médico, la ética profesional y la legislación vigente, especialmente la Ley General de Protección de Datos (LGPD).

La Policía Civil abrió un procedimiento para investigar las circunstancias del caso. La investigación continúa en curso, según G1.

Supuesta venganza por infidelidad

egún informó el diario argentino Clarín, en medios locales de Goiás comenzó a circular la versión de que el ataque habría sido una venganza motivada por una supuesta infidelidad de su esposa. El periódico cita al Jornal Opção y a O Globo, que señalaron que, antes del crimen, Thales Machado publicó mensajes en redes sociales en los que pedía disculpas por el acto y sugería que la motivación estaría vinculada al fin de su relación con la madre de los niños.

En la carta de despedida que, según Clarín, fue eliminada de Instagram tras el hecho, el funcionario habría escrito que “todo tiene un final” y que, tras 15 años de matrimonio, se había llegado a un “límite impensado”. También mencionó que su esposa habría viajado de Itumbiara a São Paulo para encontrarse con otra persona, y añadió una frase estremecedora: “Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo”. Estas versiones forman parte de lo publicado por la prensa brasileña y citadas por Clarín, mientras la investigación oficial continúa en curso.

