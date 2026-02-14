Alemania y Noruega firman un acuerdo de defensa

Los ministros de Defensa alemán, Boris Pistorius, y noruego, Tore O. Sandvik, firmaron el llamado "Acuerdo Hansa" en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en los que sus respectivos jefes de Gobierno, Friedrich Merz y Jonas Gahr Støre, mantuvieron también una reunión bilateral.

"Es más importante que nunca que los países europeos trabajen estrechamente juntos en nuestra seguridad compartida", dijo Sandvik.

"Una fuerte cooperación europea es esencial para cumplir con los compromisos de reparto de cargas de la OTAN, donde Europa debe asumir una mayor parte de la responsabilidad por su propia seguridad", indicó, y sostuvo que "Alemania es uno de los aliados más importantes de Noruega en Europa y nuestro socio clave en la Unión Europea (UE)".

El verano pasado, Støre y Merz anunciaron que Noruega y Alemania desarrollarían un acuerdo bilateral de defensa, cuyo objetivo es establecer un marco que abarque todo el alcance de la cooperación bilateral en defensa entre ambos países.

El acuerdo incluye cinco áreas clave de cooperación, según el Gobierno noruego: la vigilancia, objetivos y comunicaciones basadas en el espacio; seguridad marítima y operaciones marítimas conjuntas en el Atlántico Norte y el mar del Norte; guerra terrestre con el uso de fuerzas combinadas; refuerzo rápido e industria de defensa.

Noruega y Alemania ya cooperan en áreas como actividades espaciales, seguridad marítima, operaciones terrestres, refuerzo mutuo e industria de defensa.

Un pilar central de esta cooperación es el material de defensa, incluidos submarinos, misiles y nuevos tanques principales de batalla, explicó el Gobierno noruego.

Recientemente, el Parlamento noruego, Stortinget, aprobó la adquisición de dos submarinos adicionales, elevando el total a seis.

Una vez entregados, Noruega y Alemania operarán cada uno seis submarinos idénticos.

Los países también colaboran en el desarrollo de misiles marítimos de largo alcance de nueva generación (3SM).

"Los submarinos son fundamentales para la defensa del territorio aliado. Son vitales para la capacidad de la OTAN de mantener control y defensa en el Atlántico Norte y el Ártico", recalcó Sandvik.

Al igual que Noruega, Alemania modernizará su Armada en los próximos años.

"Juntos desplegaremos fuerzas navales más grandes y capaces. Alemania se ha comprometido a asumir una mayor responsabilidad en el Atlántico Norte, con una presencia reforzada en nuestras regiones vecinas. Esto es un desarrollo positivo para la seguridad de Noruega y de los aliados", dijo el ministro de Defensa noruego.

Las fuerzas alemanas entrenan y realizan ejercicios regularmente en Noruega, incluido el próximo ejercicio de invierno 'Cold Response 26', y ahora se llevan además a cabo conversaciones sobre si Alemania preposicionará equipo en Noruega.