Ammistía apoya a Albanese ante los países que han "difundido desinformación" contra ella

"Es censurable que ministros de Austria, República Checa, Francia, Alemania e Italia hayan atacado" a Albanese "basándose en un vídeo deliberadamente trucado para tergiversar y malinterpretar gravemente su mensaje, como queda claro al ver su discurso original en su totalidad", dijo Callamard en un comunicado de la ONG que dirige.

Y añadió: "Los ministros que han difundido desinformación deben hacer algo más que simplemente borrar sus mensajes en redes sociales, como han hecho algunos. Deben disculparse públicamente y retractarse de cualquier petición de dimisión de Francesca Albanese".

Callamard también pidió a los gobiernos de los mandatarios implicados investigar "cómo se produjo esta desinformación" para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro, al tiempo que subrayó que "ojalá que estos ministros hubieran sido tan enérgicos y contundentes" al "enfrentarse a un Estado (Israel) que comete genocidio, ocupación ilegal y apartheid" como lo han sido para "atacar" a una experta de la ONU.

La polémica comenzó en Francia, donde la diputada Caroline Yadan aseguró en una intervención ante la Asamblea que Albanese había calificado a Israel de "enemigo común de la humanidad" durante un foro de Al Jazeera celebrado el fin de semana pasado en Catar en el que la relatora intervino telemáticamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A continuación, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió la dimisión de Albanese y criticó: "Francia condena sin reservas las ultrajantes y reprensibles declaraciones de la señora Albanese, que no se dirigen al gobierno israelí, cuyas políticas pueden ser criticadas, sino a Israel como pueblo y como nación, lo cual es absolutamente inaceptable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, agradeció en X la petición del ministro francés, y Alemania, Italia y República Checa se fueron sumando a lo largo de la semana a las críticas y peticiones de dimisión.

Austria también censuró el viernes a la relatora especial de las Naciones Unidas a través de su ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, aunque la diplomática austríaca borró el mensaje de X en el que cargaba contra ella.

"Francesca Albanese tachó a Israel de 'enemigo de la humanidad'. Las críticas a las acciones de Israel son legítimas; Austria siempre ha exigido el cumplimiento del derecho internacional. Sin embargo, Albanese difunde discursos de odio", escribió en ese mensaje borrado Meinl-Reisinger.

Albanese, por su parte, publicó el lunes su intervención completa en el foro celebrado en Catar en su cuenta de X, junto a un mensaje en el que señalaba que el enemigo común de la humanidad es el "sistema" y no Israel.

"El enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina, incluido el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo ocultan y las armas que lo posibilitan", expuso la relatora.

En el foro de Doha, había dicho: "El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, dándole excusas políticas, amparo político y apoyo económico y financiero, es un desafío. El hecho de que la mayoría de los medios de comunicación occidentales hayan amplificado la narrativa genocida y pro-apartheid es un desafío".

"Nosotros, que no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos y armas, ahora vemos que, como humanidad, tenemos un enemigo común, y que el respeto a las libertades fundamentales es la última vía pacífica, la última herramienta pacífica que tenemos para recuperar nuestra libertad", añadió Albanese.