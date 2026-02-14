Chavistas forman con carteles una gran imagen de Maduro y su esposa para pedir su libertad

Cada uno de los participantes, entre ellos también milicianos, policías y trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, sostuvo sobre su cabeza un cartel con una parte de la imagen de un gran corazón rojo dentro del que estaban Maduro y Flores junto a la frase "Los queremos de vuelta".

La actividad se celebró con motivo del Día del Amor y la Amistad y en medio de los festejos de Carnaval en el histórico Paseo Los Próceres, cerca del principal complejo militar del país, el Fuerte Tiuna, uno de los blancos de los ataques estadounidenses.

La alcaldesa Carmen Meléndez exigió la liberación de ambos y su regreso al país suramericano, tras lo que agregó que están "dispuestos a todo por mantener la soberanía, la seguridad y la paz".

Por su parte, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, expresó que Maduro y Flores demuestran "al mundo lo que es el verdadero amor".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Creo que es la pareja más famosa de todo el planeta porque, además, todo el mundo conoce esta historia de amor, todo el mundo conoce esta historia de entrega", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado jueves, miles de chavistas marcharon en el oeste de Caracas para conmemorar el Día de la Juventud en Venezuela y exigir la liberación de Maduro y su esposa.