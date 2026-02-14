Irán tacha de “circo” la Conferencia de Múnich tras dar tribuna a opositores iraníes

“Es lamentable que la Conferencia de Seguridad de Múnich, que normalmente se consideraba un evento serio y de prestigio, se haya convertido en un ‘circo de Múnich’ en lo que respecta a Irán”, escribió Araqchí en X.

El jefe de la diplomacia iraní, quien había recibido una invitación a la conferencia —la cual fue retirada tras la represión violenta de las protestas en Irán el mes pasado—, dijo que “este declive, en el que las apariencias se prefieren al contenido, tiene mensajes importantes”.

Araqchí indicó que “la Unión Europea parece desconcertada” y que “el origen de esta confusión está en su incapacidad para comprender los acontecimientos que ocurren dentro de Irán”.

“Desde un punto de vista estratégico, la Unión Europea, sin un objetivo claro, ha perdido todo su peso geopolítico en nuestra región; específicamente, Alemania ha sido pionera en ceder completamente su política regional a Israel”, criticó el ministro iraní.

En vez de Araqchí, la CSM ha dado tribuna a figuras de la oposición iraní, entre ellos Pahlaví, cuyo nombre gritaron los manifestantes en Irán durante las protestas que tuvieron lugar en enero, las cuales fueron reprimidas con brutalidad y se saldaron, según el balance oficial, con 3.117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.008 los fallecidos.

Además, HRANA sigue verificando más de 11.700 posibles muertes y estima unos 53.000 arrestos.

Este sábado, la ciudad alemana de Múnich fue escenario, además, de una concentración de la diáspora iraní, en la que, según la policía local, participaron unas 200.000 personas, pidiendo ayuda al mundo para poner fin a la República Islámica.

El heredero del último monarca de Irán, de 65 años, también asistió a la concentración que él mismo había convocado, después de dar una rueda de prensa al margen de la CSM, en la que afirmó que su único objetivo “es ver el día en que la gente iraní pueda finalmente ser capaz de elegir su futuro gobierno democrático” y se mostró dispuesto de nuevo a conducir una transición política en Irán.

“No estoy postulándome a un cargo ni a un trabajo. No estoy buscando el poder o un título. No quiero ponerme la corona en la cabeza ni ser el próximo presidente”, aseguró.

Pahlaví llamó también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a “ayudar” al pueblo iraní en su lucha contra el sistema clerical, con acciones que debiliten su fuerza de represión.

Este viernes, Trump declaró que un cambio de régimen en Irán sería “lo mejor que podría pasar”, en paralelo al envío de un segundo portaaviones a Oriente Medio como parte de su estrategia para aumentar la presión sobre Irán y forzar avances en las negociaciones nucleares que retomaron las partes el 6 de febrero en Omán.

Las autoridades iraníes aún no han reaccionado a estas afirmaciones del mandatario estadounidense, que en las últimas semanas ha abogado por un acuerdo con Teherán, amenazando al país persa con ataques militares en caso de no sellar el pacto.