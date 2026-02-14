La Batalla de Flores, un río humano de música y color, abre el Carnaval de Barranquilla

Los organizadores de la Batalla de Flores plasmaron en el desfile el concepto de "río de emociones", un homenaje al colorido del carnaval como un gran río vivo donde confluyen la belleza, la majestuosidad, la tradición, el frenesí y la alegría barranquillera.

A lo largo del 'cumbiódromo' de la Vía 40 más de 50.000 asistentes disfrutaron de una larga puesta en escena en la que la alta temperatura no aplacó el entusiasmo de quienes disfrutan del carnaval como la expresión de la variedad cultural y el folclor de la región caribe colombiana.

"Con la Batalla de Flores damos inicio a cuatro días de la fiesta más grande Colombia, hasta el 17 de febrero, una época en la que barranquilleros y turistas se acercan a las emociones del Caribe y a la belleza de nuestro carnaval, una de las industrias creativas y culturales más grandes del país", expresó Juan José Jaramillo, director de la entidad organizadora de las fiestas.

Las marimondas, disfraces colectivos que son una parodia de hombres ricos que explotaban a las clases bajas, fueron las más numerosas en la Batalla de Flores, convirtiéndose en un río de orejas grandes, nariz larga y ojos redondos que van burlándose de todos y de ellos mismos.

A ellos se sumaron los tradicionales y numerosos grupos folclóricos de garabatos, congos, monocucos y negritas puloy, que son una tradición y el espíritu de la fiesta.

Alberto Gómez, su padre Mario y su pequeño hijo Carlos hacen parte de uno de estos colectivos que son los disfraces más representativos del carnaval.

"En mi familia todos desfilamos todos los carnavales y el disfraz de marimonda ya hace parte de nuestro destino", comenta Gómez mientras lleva sobre los hombros a su pequeño hijo de siete años.

Como todos los años, los hechos relevantes de Colombia y el mundo fueron motivo de inspiración para quienes crean los disfraces y comparsas de la Batalla de Flores.

Uno de los disfraces más llamativos esta vez fue el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien apareció acompañado del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, seguidos por Hugo Chávez y Fidel Castro, tomados de la mano de personajes como la Mujer Maravilla y el cantante venezolano Óscar De León.

También salieron representaciones de artistas como Celia Cruz y su esposo Pedro Knight, Joe Arroyo y Michael Jackson que bailaron a ritmo de champeta mientras los personajes de El Chavo del 8 y hasta Mario Bros saludaban a la multitud apostada a lado y lado del 'cumbiódromo'.

En carrozas desfilaron la reina del Carnaval y múltiples personalidades que lanzaron flores al público, espectáculo que da nombre a este desfile surgido en 1903 luego de que Colombia saliera de una guerra civil y, para celebrar la paz, se decidió que en adelante las batallas serían de flores.

La reina del carnaval de este año, Michelle Char Fernández, encabezó el desfile a bordo de su carroza Regina Imperatrix, desde donde exaltó la fuerza ancestral, los ritmos de flautas y tambores, la fantasía y el color, una experiencia sensorial y emocional única en Colombia.

La organización destacó la apuesta de sostenibilidad del Carnaval de Barranquilla con la construcción de las carrozas con elementos más amigables con el medio ambiente, reduciendo el uso del poliestireno expandido, material altamente contaminante elaborado a base de petróleo.

"Gracias a esta iniciativa, los maestros carroceros recibieron una capacitación de elaboración de macro figuras con cartón por Tomoaki Hasegawa, artista de la escenografía tradicional y contemporánea de Japón, que llegó a Barranquilla para enseñar su técnica y aportar a la sostenibilidad con estas obras", informó la organización.