Miles ocupan las calles en el Carnaval de Brasil: guía para disfrutar de los 'blocos'

Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador... Brasil ya está sumergido en su Carnaval, el más famoso, distendido y con mayor proyección del mundo. Al menos hasta el próximo miércoles (casi) todo el país se detiene para abrazar el jolgorio.

Desde las cinco de la madrugada se empezaron a concentrar miles de personas en el bloco (comparsa de carnaval) 'Então, Brilha', en Belo Horizonte. Temprano también arrancó el centenario 'Cordão da Bola Preta' en Río.

Hasta el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no se quiso perder los festejos y acompañó desde un camarote el popular 'Galo da Madrugada', en Recife, junto a la primera dama, Rosângela 'Janja' da Silva, y a otras autoridades.

Sin embargo, lejos de parecer una simple marcha, los 'blocos' tienen su propio ritual y exigen cierta preparación antes, durante y después.

Estas son algunas recomendaciones para disfrutar de las comparsas callejeras sin sobresaltos:

Durante estos días salen a la calle cientos de comparsas con diferentes temáticas y públicos. Un ejemplo: en São Paulo, la mayor ciudad del país, hay previstos 627 'blocos' entre el pre-carnaval, el carnaval oficial y el poscarnaval.

Todos tienen un horario de concentración, uno de salida y otro de llegada; son gratuitos; y tienen una ruta definida.

Para consultar todos estos datos existe un portal que los divide por ciudades: www.blocosderua.com

Por otro lado, si uno sufre de claustrofobia, es aconsejable elegir 'blocos' menores y evitar los más populares con artistas reconocidos, algunos de los cuales pueden reunir cientos de miles de personas, como ocurrió el fin de semana pasado con el del DJ Calvin Harris, en São Paulo.

El Carnaval de Brasil coincide con el verano austral. Ciudades costeras, como Río de Janeiro, Salvador o Recife, suelen registrar altas temperaturas en esta época.

Por ello es importante usar protector solar varias veces durante el transcurso del desfile, ya que se suele sudar bastante y, a veces, rocían agua.

El presidente de la Sociedad Brasileña de Dermatología, Carlos Barcaui, recuerda que es "indispensable" reaplicar la crema solar "cada dos horas durante la fiesta" para evitar daños causados por el sol.

También subraya en un comunicado la importancia de "tener precaución con el uso de maquillajes y productos que puedan causar alergia".

Igualmente es importante beber agua con frecuencia y no pasar muchas horas sin comer.

"Mantener una alimentación adecuada ayuda a conservar la energía, reducir el malestar, prevenir la deshidratación, evitar bajadas de glucosa y favorecer la recuperación del cuerpo entre un día y otro de fiesta", señala la presidenta del Consejo Federal de Nutrición, Manuela Dolinsky, en una nota.

La seguridad también es clave. Los Ayuntamientos suelen montar amplios dispositivos de seguridad durante los carnavales, pero aun así se producen hurtos y robos, sobre todo de celulares, durante los desfiles.

En el Carnaval de 2025, que se celebró en marzo, se registró el robo o el hurto de un celular cada seis minutos en el estado de Río de Janeiro, según los datos del Instituto de Seguridad Pública local.

En este contexto, es aconsejable llevar una riñonera interior para guardar el celular, el documento de identidad y dinero en efectivo, ya que también se producen casos de clonación de tarjetas de crédito.

Muchos de los 'blocos' se celebran de manera simultánea en la ciudad, incluso a veces pueden coincidir varios en el mismo barrio, lo que genera grandes retenciones de vehículos en las zonas adyacentes.

Por este motivo es preferible, al menos en Río de Janeiro y São Paulo, moverse en metro y elegir 'blocos' que estén cerca de alguna estación. De esta forma, se evita perder mucho tiempo atrapado en un embotellamiento.

Además, es más económico, ya que los precios en las aplicaciones de transporte suelen inflarse cuando acaba el desfile de turno debido a la alta demanda.