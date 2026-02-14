Salvini denuncia sabotajes en la alta velocidad italiana tras nueva jornada de retrasos

Durante la mañana, los retrasos en las líneas de alta velocidad que conectan Roma con Nápoles (sur) y Florencia (centro) alcanzaron los 90 minutos.

"Actos criminales odiosos contra los trabajadores y contra Italia. Se ha aumentado la vigilancia y hemos incrementado los controles para dar caza a estos delincuentes, con la esperanza de que nadie minimice o justifique actos criminales que ponen en peligro la vida de las personas", denunció Salvini en su cuenta de la red social X.

La empresa estatal Ferrovie dello Stato (FS) informó de que la circulación se encuentra ralentizada por al menos dos incidencias, informaron los medios locales.

La primera se localizó en el tramo entre Salone y Labico (Roma), en la línea que va a Nápoles, donde técnicos de la red hallaron conductos de cables quemados.

El segundo incidente afectó al sector entre las estaciones de Tiburtina y Settebagni, en el trayecto hacia Florencia, que también presenta daños en la infraestructura. Además, se investiga un tercer episodio en este mismo recorrido.

Las autoridades judiciales se han desplazado a las zonas afectadas para llevar a cabo los peritajes y esclarecer los hechos antes de proceder al restablecimiento completo de la infraestructura, según las mismas fuentes.

Este nuevo episodio de caos ferroviario se produce apenas una semana después de que el tráfico en el norte de Italia, especialmente en el nudo de Bolonia, sufriera graves retrasos por sabotajes vinculados a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

El pasado sábado 7 de febrero, las autoridades investigaron como ataques de origen anarquista el hallazgo de cables arrancados en Castel Maggiore, un artefacto explosivo entre Bolonia y Padua y un incendio provocado en una cabina eléctrica en Pesaro.