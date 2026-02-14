Tres muertos en un nuevo ataque de EE.UU. contra supuesto bote de narcotráfico

Este viernes, “la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación (...) que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, indicó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

“Tres narcoterroristas murieron durante la acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”, detalló el pronunciamiento.

Lea más: Video: dos muertos en nuevo ataque de EE.UU. contra supuesta narcolancha en el Pacífico

La administración del presidente Donald Trump lanzó su ofensiva antidrogas en la región a comienzos de septiembre, insistiendo que está en guerra con supuestos “narcoterroristas” que operan desde Venezuela.

Pero la Casa Blanca no ha entregado pruebas definitivas de que las embarcaciones están involucradas con el tráfico de drogas, causando un fuerte debate sobre la legalidad de las operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

El nuevo golpe llega unas seis semanas después de que Washington depusiera y capturara al líder venezolano Nicolás Maduro, quien había denunciado que esas operaciones estadounidenses buscaban un cambio de régimen en Venezuela.

Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos, de los cuales se ha declarado no culpable.