El arte en la piel de 'Nocturna Mortis' triunfa en el Carnaval de Las Palmas

El arte de Laura Viera convirtió a su modelo David Salem en un gran insecto en blancos y negros, apostándolo todo al bicromático en una idea arriesgada y enigmática. Con una puesta en escena pensada para lucir un diseño lleno de detalles, Salem se hizo con el gran escenario en solitario, en una reivindicación del menos es más con el contraste como claro ganador.

Negro sobre blanco, ojos en las manos, un desfile para sorprender y un ser de otro mundo que cobró vida, enamorando al jurado con una propuesta tan oscura como impactante que les llevó directos al título.

David Salem prestó su piel al arte en una gala que ha sido más esperada que nunca en esta edición de 50 aniversario del Carnaval, ya que con el parque Santa Catalina lleno se acabó una espera que se ha hecho larga, después de haber tenido que cancelar el certamen el pasado año por el mal tiempo.

Acompañan a David Salem y Laura Viera en el podio de esta exigente gala Shasha Maldonado, modelo de Paula Díaz, representando a DragoPlus con la fantasía 'Donde anidan los sueños', que ha estrenado la categoría de mejor premio al espectáculo con una propuesta que ha bailado entre el arte, la pintura, el patinaje artístico y la acrobacia para sorprender al público y jurado.

Sobre ruedas y mostrando cada detalle de su piel en movimientos imposibles, Sasha defendió el diseño de Paula Díaz, reconociendo así cada hora de un trabajo minucioso de flores, azules, inspirado en un universo de fantasía que despierta cuando duermen los humanos.

La segunda clasificada de esta edición del Carnaval de Las Vegas ha llegado del antiguo Egipto directa al podio, con la 'Quinta esencia', una propuesta que ha defendido Vivian María Lamolda diseñada por la maquilladora Melania Suárez, representando a Bailando con clase.

Inspirada en el misterioso universo egipcio, Vivian hipnotizó a público y jurado con una obra de arte llena de fuerza y color, en una apuesta por los dorados, azules y tonos vivos para devolver a la vida a una diosa de la antigüedad, que no escatimó en energía para lucir su cuerpo pintado al milímetro, lleno de detalles.

El cierre del podio como tercera clasificada ha sido para la oda a la naturaleza de 'Deja que fluya', defendido por Yesenia María Martín, con un diseño de Francesca Cavicchio, en una obra patrocinada por Mayke Van Lennep Hogen y Bailando con clase superstar, que rompió el hielo con una explosión de color pintada a pulso.