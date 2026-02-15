El papa expresa su cercanía a la población de Madagascar tras el paso de dos ciclones

"Estoy cerca de las poblaciones de Madagascar afectadas en poco tiempo por dos ciclones con inundaciones y deslizamientos de tierra", dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical desde el Palacio Apostólico.

Asimismo, añadió que reza "por las víctimas, sus familiares y por todos aquellos que han sufrido graves daños".

Al menos 40 personas murieron en Madagascar tras la llegada el martes del ciclón tropical Gezani a Madagascar, según informó este viernes la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC).

Hasta 269.407 personas se vieron afectadas, y 16.318 se encuentran desplazadas como consecuencia de ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora.

La agenda del pontífice continúa esta tarde con una visita a la periferia de Roma.

León XIV acudirá a la parroquia de Santa Maria Regina Pacis, en Ostia, donde celebrará una misa a las 17:00 hora local (16:00 GMT).