Fiscalía de Perú investiga a presidente José Jerí por presunto tráfico de influencias

Así lo revelaron medios locales como el canal televisivo Latina y la emisora RPP que tuvieron acceso al disposición firmada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Aladino, que detalla que la investigación tiene un plazo de 90 días.

Además, añadieron que en el marco de esta pesquisa, Jerí tendrá que declarar el 2 de marzo a las 14:30 hora local (19:30 hora GMT) ante Gálvez Aladino, quien se trasladará a Palacio de Gobierno.

Varios medios locales revelaron a inicios de febrero que al menos cinco profesionales de entre 29 y 38 años obtuvieron órdenes de servicio y contratos en diversas entidades públicas, como el seguro social de salud (Essalud), los ministerios de Ambiente y Educación y el mismo despacho presidencial, pocos días después de visitar a Jerí.

Poco a poco han surgido más detalles de contratos y visitas de mujeres que ha recibido Jerí en Palacio de Gobierno, algunas en días festivos, hasta la noche, y por ejemplo, una de ellas pasó ahí toda la noche de Halloween y salió de la sede presidencial a la mañana siguiente.

El Gobierno de Perú ha negado que se hayan contratado mujeres jóvenes en el Palacio de Gobierno de manera irregular y sostuvo a través de un comunicado que "no se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven".

"Respetamos la libertad de expresión, sin embargo, rechazamos el mal uso de información, dándole un sentido malintencionado, donde se hable de mujeres jóvenes y profesionales que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentado con ello a la dignidad de cada una", apuntó la Presidencia de Perú tras la emisión de las investigaciones periodísticas.

Además, el Ejecutivo indicó que se pretende informar, "de manera tendenciosa", sobre el horario de ingreso y salida de las jóvenes, insinuando que han pasado horas con Jerí, algo que, según señaló la oficina presidencial, "no se ajusta a la verdad, ya que existe un tiempo de espera muy prolongada para ser atendido, producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno".