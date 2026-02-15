La Berlinale: "no se debe esperar" que los cineastas hablen de política si no quieren

"Los artistas tienen la libertad de ejercer su derecho a la libertad de expresión como deseen. No se debe esperar que comenten sobre todos los debates generales sobre las prácticas pasadas o actuales de un festival, sobre las que no tienen control. Tampoco se debe esperar que hablen sobre todos los temas políticos que se les planteen, a menos que lo deseen", señala Tuttle en un texto publicado en la web del festival.

Mientras que la Berlinale, en un comunicado oficial remitido este domingo a EFE, apunta la importancia de "alzar la voz en defensa de nuestros cineastas y, especialmente, de nuestro jurado y de su presidente" ante la "tormenta mediática" que se ha desatado desde la rueda de prensa del primer día ofrecida por el jurado.

"No podemos entrar realmente en el ámbito de la política. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito de la política. Pero nosotros somos el contrapeso de la política", dijo Wenders el jueves en su comparecencia ante la prensa.

Para la Berlinale las críticas que se han producido contra la falta de declaraciones más comprometidas políticamente por parte del jurado y, posteriormente, de otros cineastas, están basadas en palabras en ruedas de prensa "desvinculadas no solo del contexto de las conversaciones, sino también de la trayectoria y los valores que estos artistas representan".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Nuestra responsabilidad es crear un espacio en el que se puedan escuchar y respetar diversas perspectivas, tanto en las propias películas como por parte de quienes las realizan, incluidos aquellos que trabajan con fuertes impulsos políticos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una declaración de la Berlinale que ha sido posteriormente apuntalada por un texto publicado por la directora del festival, titulado "Sobre hablar, el cine y la política".

"Hay muchos tipos de arte y muchas maneras de ser político. Los enfoques individuales varían enormemente", comienza Tuttle.

Pero "cada vez se espera más que los cineastas respondan a cualquier pregunta que se les haga. Se les critica si no responden. Se les critica si responden y no nos gusta lo que dicen. Se les critica si no pueden condensar ideas complejas en un breve fragmento de audio cuando se les coloca un micrófono delante cuando creían que estaban hablando de otra cosa".

El programa de este año incluye 278 películas, entre las que hay filmes "sobre genocidio, violencia sexual en la guerra, corrupción, violencia patriarcal, colonialismo o abuso de poder estatal". Y algunos de los cineastas que participan podrían afrontar "la prisión, el exilio e incluso la muerte por su trabajo o las posturas que han adoptado".

Y cada habla de la política como quiere. Pero, agrega Tuttle, "no creemos que haya un solo cineasta en este festival que sea indiferente a lo que sucede en el mundo, que no se tome en serio los derechos, las vidas y el inmenso sufrimiento de las personas en Gaza y Cisjordania, en la República Democrática del Congo, en Sudán, en Irán, en Ucrania, en Mineápolis y en una cantidad aterradora de lugares".

Dos declaraciones oficiales que llegan después de que las primeras jornadas de esta edición de la Berlinale haya estado marcada por las críticas de los medios ante las tibias declaraciones políticas del jurado, primero, o de artistas como Michelle Yeoh (Oso de Oro de honor), Neil Patrick Harris.

Además, la escritora india Arundhati Roy, conocida activista pro derechos humanos, anunció que no asistirá, como tenía previsto, a la Berlinale en protesta por la falta de crítica contra el genocidio de Gaza por parte del jurado de la competición.

"Escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen de lesa humanidad mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo", afirmó la escritora en una declaración pública.