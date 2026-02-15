La película 'Train Dreams' avanza en la carrera por el Óscar al liderar los Spirit Awards

La película de Netflix obtuvo el premio a mejor película, el más importante de la noche, y a mejor fotografía para el brasileño Adolpho Veloso, dos categorías a las que aspira también en los premios de la Academia de Hollywood, además del de mejor dirección.

"Nunca pensé que tendría la oportunidad de pararme aquí, me siento muy agradecido. Vale la pena intentar hacer un mundo mejor", dijo Bentley al subir al escenario del teatro Hollywood Palladium, donde se celebraron estos premios, conocidos como "los Óscar del cine independiente".

Eva Victor se hizo con el premio a mejor guion por 'Sorry, Baby'; mientras que el thriller de temática queer 'Lurker', de Alex Russell, se alzó con los premios a mejor ópera prima y guion de ópera prima.

El filme brasileño 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, se impuso como la mejor película internacional y venció a su contendiente 'Sirat', del español Oliver Laxe, una de sus competidoras en los Óscar en la misma categoría.

Mendonça Filho dedicó su premio a jóvenes directores y celebró la bonanza y diversidad que goza actualmente el cine brasileño.

"Recordar también es un acto político", apuntó el director sobre su película, ambientada durante la dictadura militar brasileña.

La actriz también nominada al Óscar Rose Byrne, por su parte, se alzó con el premio a mejor actuación protagonista por su interpretación en 'If I Had Legs I’d Kick You', en unos galardones que no dividen las categorías actorales por género.

El premio a mejor actuación de reparto fue para Naomi Ackie por 'Sorry, Baby', mientras que Kayo Martin ganó el premio a la mejor interpretación revelación por 'The Plague'.

Otra producción que cobró impulso en la carrera hacia el Óscar fue 'The Perfect Neighbor', de Geeta Gandbhir, que se impuso en la categoría de mejor documental. La obra aborda cuestiones como el racismo y la problemática de las armas en Estados Unidos.

Durante su paso por la sala de ganadores, Gandbhir, quien portaba un pin con la leyenda 'ICE out' (Fuera ICE), subrayó la relevancia de la inmigración en EE.UU.

"Soy una hija orgullosa de padres inmigrantes. Los inmigrantes son la base de este país y no nos vamos a ir a ningún lado", apuntó.

El premio John Cassavettes, que se otorga al equipo creativo de una película con un presupuesto de menos de un millón de dólares, lo recibió la cinta puertorriqueña 'Esta Isla'.

Asimismo, el apartado televisivo fue liderado por la miniserie 'Adolescence', que se hizo de los cuatro premios a los que aspiraba.

Los Premios Independent Spirit solo reconocen a películas cuyo presupuesto no supere los 30 millones de dólares, una cifra baja para los estándares de los estudios de Hollywood.

La 98ª edición de los Óscar marcará el cierre de la temporada de premios 2026 el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.