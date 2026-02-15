Obiang se querella contra un opositor exiliado en España por vincularle con el canibalismo

En la querella, presentada el pasado 6 de octubre por el representante de Obiang, el letrado Javier Gómez Bermúdez, el presidente ecuatoguineano reclama al demandado un millón de euros, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Aunque vive exiliado en España, Orlando Cartagena Lagar es el primer ministro de Annobón, una pequeña isla de 17 kilómetros cuadrados que declaró unilateralmente su independencia de Guinea Ecuatorial.

La isla de Annobón no cuenta actualmente con reconocimientos internacionales, pero ha sido admitido como miembro de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) y su primer ministro ha realizado ya viajes oficiales a diversos países, entre ellos Argentina.

Precisamente la querella se centra en declaraciones que Cartagena Lagar realizó en ese país latinoamericano en el que llevó a cabo una gira buscando el reconocimiento de la independencia de Annobón.

En esas manifestaciones, según la demanda, Cartagena Lagar vinculó a Obiang con el canibalismo.

Teodoro Obiang, de 83 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo.